Homem é multado em R$ 350 mil por danificar Mata Atlântica

Divulgação/PMA Caso aconteceu na quinta

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Porto Murtinho por meio de imagens de satélite, multou um homem em R$ 350 mil por danificar vegetação de Mata Atlântica. Caso aconteceu em uma propriedade rural no município, localizada a 230 km da cidade, na quinta-feira (1).

A área de vegetação nativa desmatada ilegalmente é de 49,86 hectares destruídos, com medidas conferidas com GPS, dentro do bioma protegido de Mata Atlântica, conforme a PMA.

Autor suprimiu a vegetação para o plantio de passagem e não possuía autorização ambiental para a atividade. A madeira proveniente do desmatamento ainda estava em leiras na área. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção, agravada por ser bioma protegido. Além disso, ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.