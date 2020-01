Homem é multado em mais de R$ 20 mil por pesca ilegal

Divulgação/PMA Pescado será doado para instituições

Polícia Militar Ambiental de Dourados foi acionada por Policiais Rodoviários Federais (PRFs) do posto daquela cidade, para verificar possível irregularidade no transporte de 108 kg de pescado, inclusive, das espécies dourado e piracanjuba, que estão com pesca proibida em Mato Grosso do Sul. O pescado e o veículo foram apreendidos administrativamente e infrator foi autuado e multado em R$ 20.207,00. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul julgará a infração, depois de defesa do infrator.

Conforme a PMA o homem de 44 anos alegou ter praticado pesca e capturado os peixes no Paraguai, porém, não possuía nenhuma comprovação e nem apresentou qualquer documentação de legalização de entrada do pescado no Brasil. Para apuração de possível crime de pesca e transporte de produto da pesca predatória, os autos serão encaminhados ao Ministério Público de Dourados. O pescado será doado para instituições filantrópicas.