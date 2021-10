Saul Schramm Hemosul convoca doações tipo 0-

Nesta sexta-feira (8) será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, mas o Hemosul Coordenador vai funcionar normalmente, bem como no sábado (9), das 7h às 17h. Em decorrência da antecipação do feriado do Dia do Servidor – 28 de outubro

A instituição, fecha no domingo (10) e só volta a funcionar na quarta-feira (13) por causa dos feriados de Criação do Estado de MS (segunda-feira – 11) e Dia de Nossa Senhora Aparecida (terça-feira - 12). Isso porque, em períodos de feriados prolongados, o fluxo de doadores tende a diminuir.

O Hemosul Coordenador alerta sobre emergência para o sangue O-, mas com o estoque de plaquetas baixo e a aproximação do feriado prolongado, é necessária a doação de todas as tipagens sanguíneas para a produção de plaquetas, que duram apenas cinco dias.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Ter entre 16 a 69 anos;

Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal;

Pesar 55kg ou mais;

Tempo de doação: homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses;

Estar bem alimentado e bem alimentado;