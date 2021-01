Guarda Civil Municipal completa 31 anos de criação

Gisele Ribeiro/PMC Considerada uma das primeiras do Brasil, a Guarda Municipal de Corumbá conta com sede própria,

Nesta segunda-feira (11), a Guarda Municipal de Corumbá comemorou 31 anos, ao ser criada em 11 de janeiro de 1990, hoje denominada Guarda Civil Municipal de Corumbá, tem como previsão constitucional de proteger os bens, serviços e instalações do município teve sua área de atuação ampliada pela Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), passando a ter a função de proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força.

De acordo com a Prefeitura de Corumbá, com 31 anos de criação, sendo uma das primeiras do Brasil, a Guarda Municipal de Corumbá conta com sede própria, que funciona na rua José Sabino da Costa, 335, no bairro Generoso. O espaço que atende a Superintendência, setor administrativo, operacional, corregedoria, ensino, patrimônio, reserva de armamento, monitoramento, sala de atendimento com psicóloga, recepção para atender os servidores da Guarda e população, ainda o espaço destinado às viaturas e motos, também foi adquirido fardamento completo a toda a corporação. A Guarda Civil Municipal também atende à população no número 153 em ligação gratuita.

Durante a primeira administração de Marcelo Iunes, houve estrutura da instituição através da sanção da lei complementar nº 246 que dispõe sobre a Carreira, a Organização, o Plano De Cargos, o Sistema Remuneratório e o Regime de Trabalho da Guarda Civil Municipal de Corumbá. Publicada na edição de 1° de novembro de 2019, do Diário Oficial do Município de Corumbá (DIOCORUMBÁ), a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico da Guarda Civil Municipal (GCM) e institui o Plano de Cargos e Carreira, estabelecendo sua estrutura, quadro de pessoal e funcionamento.

Para o Marcelo Iunes, “ao promover a estruturação da Guarda Municipal, a Prefeitura investe na segurança da população, assim como do patrimônio público municipal. Os investimentos, também garantem a valorização dos servidores que atuam na corporação”, pontua.

O órgão, segundo a Prefeitura de Corumbá, é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, comandada pelo tenente-coronel da PM César Freitas Duarte, atualmente, a Guarda Municipal de Corumbá é dividida nos núcleos superintendência, corregedoria, ouvidoria, núcleo administrativo, núcleo operacional, núcleo de vídeo-monitoramento, núcleo de ensino; Patrulha Maria da Penha, núcleo psicossocial e núcleo de patrimônio e logística.

De acordo com o superintendente da Guarda Civil Municipal, Miguel Soares, “A instituição vem crescendo e atualmente trabalha com 166 servidores na ativa, sendo em equipe ROMU, Ronda Escolar, Ronda preventiva, equipe que acompanha os fiscais de postura em enfrentamento a covid-19, vídeo monitoramento, guarda em escala fixa em escolas, creches, postos de saúde, Morro São Felipe, Rodoviária e em área rural”, enfatiaz.

Entre os princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Municipal estão: a proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida; redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força; proteção à mulher através da Patrulha Maria da Penha; uso de sistema de vídeo-monitoramento aliado a proteção de prédios municipais. É competência geral da Guarda Civil Municipal a proteção de vidas, bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. A lei (n° 1.068) que criou a Guarda Municipal foi aprovada em 18 de dezembro de 1989 e sancionada em 11 de janeiro de 1990 pelo então prefeito Fadah Scaff Gattass.