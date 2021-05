Governo do Estado anuncia investimentos na região Norte de MS

Edemir Rodrigues/Portal MS Azambuja vistoriou obras do aeroporto de Coxim

Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (28), durante visita a Coxim novos investimentos para oito municípios da região Norte de Mato Grosso do Sul. A ação faz parte do programa “Governo Presente e Municipalista”, que nesta rodada atendeu os prefeitos de Corguinho, Coxim, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Reinaldo Azambuja (PSDB) destaca que o objetivo é promover o desenvolvimento dos municípios do estado. “Continuamos nessa dinâmica do Governo Presente e Municipalista. Reunimos aqui oito prefeitos da região Norte e pactuamos investimentos importantes para todos os municípios. Dessas agendas saíram obras estruturantes que mostram a capacidade do Governo do Estado de construir parcerias. Esse é um modelo que nasce de baixo pra cima. Quem sabe das necessidades dos municípios é quem mora neles. Então, viemos ouvir os prefeitos. Esse contato direto com as regiões aproxima. Fazendo isso, avançamos nas entregas à população dos 79 municípios”, explicou via assessoria.

Entre os investimentos previstos estão obras de pavimentação em rodovias, construção de pontes de concreto, ações de infraestrutura em bairros e cobertura de quadras esportivas.

Prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro ressalta a importância do programa Governo Presente. “Nós, municípios pequenos, não temos condições financeiras de fazer obras e nossas demandas estão sendo resolvidas através do governador”, afirmou a gestora via assessoria. Durante a reunião foi acordado a cobertura da quadra de esportes de Corguinho e a construção de um parque de lazer no distrito do Taboco.

Para o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazzoni, a iniciativa mostra que o governo está engajado na busca por melhorias nos municípios. “Não só para São Gabriel do Oeste, mas para todo o Mato Grosso do Sul. E a exemplo nacional, a conversa e o diálogo entre as prefeituras e o Governo do Estado são fundamentais. Afinal de contas, são os municípios que produzem as riquezas do nosso País. E nós dependemos do Governo do Estado para executar muitas obras estruturantes”, afirmou o prefeito Por meio do Governo Presente foi pactuada a pavimentação para o bairro Plínio Mafissoni e o recapeamento para a Avenida Getúlio Vargas.

O município de Coxim, sediou os encontros com os prefeitos da região. Na ocasião, o prefeito Edilson Magro, destacou o empenho do Governo do Estado em ouvir demandas e promover investimentos. “Já temos obras, por exemplo, no Aeroporto Municipal, que está sendo recapeado; na estrada de Silviolandia a São Ramão, que está sendo pavimentada; e na sede da Polícia Militar, que passa por reforma. E muitas coisas irão acontecer em Coxim graças ao governador ter vindo aqui, ter visto pessoalmente as nossas necessidades e ter vindo fazer o compromisso com a gente. Temos várias demandas que vamos tratar em conjunto, como a Estrada da Barranqueira, que necessita de ser arrumada; e a Avenida Mato Grosso do Sul, que é importante para nossa cidade porque liga o centro aos bairros”, ressaltou o prefeito de Coxim via assessoria.

As reuniões do Governo Presente, contaram com a presença dos secretários Sérgio de Paula (Casa Civil) e Eduardo Riedel (Infraestrutura), para auxiliar no alinhamento dos projetos municipais.

Eduardo Riedel reforçou o compromisso do programa na melhoria da qualidade de vida da população. “Uma característica nossa é trabalhar muito com os municípios no entendimento do que é prioridade para cada um deles. O intuito é ajudar a realizar a intenção e a vontade das lideranças para desenvolver os municípios e o Estado, estruturando obras que geram oportunidades, renda o crescimento”, destacou Riedel via assessoria.