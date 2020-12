Governo contrata mais de 500 profissionais de saúde

Reprodução Hospital Regional

Durante o ano de 2020 o Governo do Estado contratou mais de 565 profissionais de saúde para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O secretário de Estado de Saúde destaca que a gestão tem se preocupado com a contratação de recursos humanos para atuar no HRMS. “Elencamos o Hospital Regional como uma das nossas prioridades. Durante a pandemia o HRMS foi definido referência no tratamento de COVID-19. Não poupamos esforço para fazer todo o possível para levar tratamento de qualidade para a população”, disse

Neste ano, foram abertos quatro processos seletivos para o preenchimento de 667 vagas, sendo 398 para preencher vagas existentes em aberto e 269 para a ampliação de recursos humanos do Hospital.

Foram contratados 69 médicos, sendo quatro intensivistas, 24 clínicos gerais, 26 plantonistas para Pronto Atendimento Médico (PAM) e 15 plantonistas para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). De acordo com a assessoria, o Hospital também recebeu reforço de 119 enfermeiros, 291 técnicos de enfermagem e 26 fisioterapeutas.