Procon-MS leva atendimento itinerante ao Centro de Campo Grande Equipes estarão em frente ao Pátio Central Shopping para comemorar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor

O Procon-MS celebra os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com atendimento itinerante no Centro de Campo Grande. A ação será realizada nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h às 16h, em frente ao Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, 1380.

De acordo com a instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), as equipes estarão disponíveis para orientar consumidores, esclarecer dúvidas e registrar reclamações.

Para formalizar queixas, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de materiais que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento. As exigências seguem o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013.

O atendimento digital continua disponível pelos canais oficiais: site do Procon-MS, Disque 151 e aplicativo MS Digital.



