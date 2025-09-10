Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Geral

Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 11h:40 - A | A

Procon-MS leva atendimento itinerante ao Centro de Campo Grande

Equipes estarão em frente ao Pátio Central Shopping para comemorar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor

Elaine Oliveira
Capital News

O Procon-MS celebra os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com atendimento itinerante no Centro de Campo Grande. A ação será realizada nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h às 16h, em frente ao Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, 1380.

De acordo com a instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), as equipes estarão disponíveis para orientar consumidores, esclarecer dúvidas e registrar reclamações.

Para formalizar queixas, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de materiais que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento. As exigências seguem o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013.

O atendimento digital continua disponível pelos canais oficiais: site do Procon-MS, Disque 151 e aplicativo MS Digital.


