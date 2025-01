Corpo de jovem é encontrado após afogamento em rio de Piraputanga

Elaine Oliveira

Capital News



O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta segunda-feira (30), o corpo de Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, que desapareceu após se afogar no rio da região da Cachoeira do Serrano, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

Morador de Campo Grande, Samuel estava acompanhado de um primo quando, no domingo à tarde, por volta das 15h, decidiram atravessar o rio a nado. Durante a travessia, Samuel foi arrastado pela correnteza e desapareceu nas águas.

O corpo foi encontrado próximo à região da Pousada do Sol Amarelo, cerca de 4 quilômetros do local onde o afogamento ocorreu. Segundo os bombeiros, as buscas começaram ainda no domingo, mas foram suspensas ao anoitecer, sendo retomadas na manhã desta segunda-feira.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.