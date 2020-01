Fim de semana terá ação de renegociação de dívidas na Capital

Primeira edição ano do AGIR Regional 2020 irá acontecer neste sábado (25), em Anhanduí.

Conforme divulgado, o evento acontecerá na Escola Isauro Bento Nogueira, das 13h às 17h.



O projeto que é idealizado pelo Procon Campo Grande, além da renegociação de dívidas, também oferece cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças e muito mais.



Chamado de Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização, o projeto acontece algumas vezes no ano, em diferentes regiões da cidade. Além de presencial, também é possível fazer a renegociação online, por meio do site consumidor.gov.br. Não somente dívidas no Mato Grosso do Sul podem ser solucionadas, mas de todo o país.