Feira da Mulher Indígena deve reunir sessenta artesãs

Assessoria Artesanato Indígena vai ganhar novo impulso com a realização da Feira da Mulher Indígena

A Prefeitura de Dourados por intermédio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres realizará no dia 9 de novembro a “Feira da Mulher Indígena” das 08h às 16h30 na Praça Antonio João.

A feira conforme informações da coordenadora de Políticas para as Mulheres, Sonia Maria Rodrigues, vai contar com a participação de mais de sessenta artesãs das Aldeias Jaguapiru, Bororo e Panambizinho.

O evento conta com parceria da equipe da Secretaria de Agricultura Familiar (SEMAF) e “tem o objetivo de tirar as mulheres indígenas da invisibilidade, do estado de vulnerabilidade social e torna-las empreendedoras”, afirmou Sonia Rodrigues.

As artesãs estarão expondo para comercialização colares, brincos, redes, ervas medicinais, sabonetes terapêuticos, arco e flecha e cestarias com matérias primas extraídas das próprias aldeias.

Sonia afirmou que tendas serão montadas na Praça Antonio João onde funcionará a feira que contará com o apoio além da SEMAF de outros órgãos da Prefeitura e de entidades não governamentais de Dourados.