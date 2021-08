Famílias de MS recebem títulos fundiários e baixas de hipoteca

Divulgação/Portal MS Cerimônia de entrega de títulos

Durante visita a Coxim, no interior de Mato Grosso do Sul, o Secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel participou da entrega de títulos fundiários e de baixas de hipoteca para 89 famílias que residem no município. Dados da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) apontam que desde 2015 o Governo do Estado investiu cerca de R$ 70,3 milhões em obras de infraestrutura em Coxim.

Entre as beneficiadas estão Maria de Lourdes Gomes Viana e Terezinha Gomes Furtado, mãe e filha que moram no Residencial Pé de Cedro, e receberam baixa de hipoteca. “Eu só tenho que agradecer muito ao Governo do Estado, agora temos a nossa escritura, somos donos e proprietários da nossa residência”, enfatizou Terezinha.

Dona de casa, Tânia Vieira de Moraes Santos relata que a conquista do documento é uma grande vitória. “Hoje estou recebendo minha hipoteca, desde que quitei a minha casa nunca deu certo de buscar essa documentação em Campo Grande”, comemorou.

Prefeito de Coxim, Edilson Magro destaca que a ação foi executada em parceria com o Governo do Estado. “Estamos aqui para fazer ainda mais, concluir as obras, então a nossa fala hoje é só de agradecimento e de união. Vamos trabalhar e conseguir êxito”, explicou via assessoria.

Eduardo Riedel ressalta que a iniciativa é de extrema importância para a população sul-mato-grossense. “Hoje essas famílias estão tendo a oportunidade de receber um importante serviço habitacional, seja o de regularização fundiária, seja o de baixa na hipoteca, que estão dando dignidade de terem suas moradias, pode parecer um ato simples mas representa liberdade de chamar um imóvel de seu, de direito e de fato”, destacou.

Na ocasião, Riedel visitou a obra de pavimentação dos distritos de Silviolândia e São Romão.