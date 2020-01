Ex-prefeito de Corumbá morre no Mato Grosso

Alle Yunes/Correio de Corumbá Ex-prefeito de Corumbá Rui Waldo Albaneze

Ex-prefeito de Corumbá Rui Waldo Albaneze, 75 anos, morreu na última quinta-feira (9). Ele estava internado há vinte dias no Centro de Tratamento Intensivo em um hospital de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, onde residia.

Rui comandou a cidade de Corumbá nos anos 1980. Conforme as informações da Prefeitura de Corumbá, seu corpo será transladado para Campo Grande e ele deverá ser sepultado no cemitério Jardim das Primaveras.

Confira a nota de pesar da Prefeitura de Corumbá:

"A Prefeitura de Corumbá vem a público manifestar o sentimento de consternação com o passamento do ex-prefeito de Corumbá Rui Waldo Albaneze.

O empresário e pecuarista, que fez 75 anos ontem, no dia de seu falecimento, estava internado há vinte dias no Centro de Tratamento Intensivo em um hospital de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, onde residia.

Rui Waldo sofria de Diabetes e fazia hemodiálise devido a complicações da doença. Ele também tinha leucemia, um tipo de câncer no sangue, que nos últimos anos aumentou a fragilidade de sua saúde.

Rui Waldo foi prefeito de Corumbá no início da década dos anos 80. A família informou que o corpo está sendo transladado de Cuiabá para Campo Grande, onde deve chegar no final da tarde e será sepultado no jazigo ao lado dos pais, no Jardim das Primaveras.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, vai decretar luto oficial no município, por três dias."