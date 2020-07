PMTL Etapa de reforma do Centro de Especialidades Médicas é entregue em Três Lagoas

A 1ª etapa da reforma do Centro de Especialidades Médicas (CEM) foi entregue nessa terça-feira (30) em Três Lagoas. Os trabalhos abrangem o Bloco 03 e o estacionamento.

A reforma do prédio onde fica o CEM esta sendo realizada para que seja adequado a humanização e as normas de acessibilidade, bem como consertos de partes deterioradas pela ação do tempo e ainda a adequação a normas de vigilância sanitária, com intervenções propostas que visam melhorar o atendimento e conforto a população.

A obra foi realizada com recursos próprios da Prefeitura. Agora, a SEINTRA está realizando a reforma do Bloco 4, que é a 2ª etapa do projeto.

O centro de especialidades médicas atende cerca de 5 mil pessoas por mês, nas áreas de: Cardiologia, Oftalmologia, Dermatologia, Urologia, Neurologia, Endocrinologia, Reumatologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia, Gastrologia, Nefrologia, Pneumologia, Alergologia.