Estão abertas novamente as inscrições para o Programa Incentiva +MS

Governo de MS/Cedida

Com a reabertura do processo, a expectativa é contemplar ao menos mais 400 pessoas. Os 600 primeiros selecionados já começaram a receber a primeira de seis parcelas do programa neste mês de setembro.

As inscrições seguem abertas no site da Fundação de Turismo até as 23h59 do dia 5 de outubro. Os Guias de Turismo, os Microempreendedores Individuais (MEIs) e as Microempresas (MEs) deverão seguir o regulamento, preencher a inscrição adequadamente e enviar os documentos no prazo.

De acordo com a assessoria, o programa Incentiva+MS Turismo faz parte de megapacote de investimentos que abrangem também outros setores, como cultura, setor empresarial e pessoas de baixa renda.