Estão abertas as inscrições para seleção de bolsas PIBIC, PIBIC-AAF e PIBITI

Divulgação

Vai até o dia 24 de março de 2021, o prazo para inscrições de projetos para a seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AAF) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). Os Editais foram publicados no mês de novembro pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com a PROPPI, serão disponibilizadas até 250 bolsas PIBIC, pagas pela UEMS, além de 60 bolsas do PIBIC, pagas pelo CNPq. Também serão disponibilizadas 16 bolsas PIBIC-AAF, pagas pela UEMS e pelo CNPq e mais 9 bolsas PIBITI, pagas pelo CNPq. A PROPPI destaca que o número de bolsas financiadas pelo CNPq podem mudar, porque dependem da disponibilidade financeira do Órgão.

De acordo com a assessoria, o valor das bolsas é de R$ 400 mensais. A duração das bolsas é de 12 (doze) meses. De acordo com os Editais, as bolsas que serão financiadas pela UEMS terão vigência no período de Agosto de 2021 a Julho de 2022. Já a vigência das bolsas pagas pelo CNPq dependerá do cronograma estipulado pelo próprio Órgão.

As inscrições de projetos devem ser feitas, exclusivamente, pelos orientadores, na plataforma Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ). A seleção para a concessão de bolsas de iniciação científica é voltada para alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UEMS, visando despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais, mediante a participação em projetos de pesquisas orientados por professores/pesquisadores atuantes e qualificados.