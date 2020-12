Escolas se unem para doar gelatinas ao Instituto do Câncer de Três Lagoas

Tamanho do texto

Doação de gelatinas

Aproximadamente, 2.300 gelatinas foram arrecadadas pelos 1.171 alunos que doaram o alimento ao Instituto do Câncer de Três Lagoas (ICTL). O Projeto “Ação de Amor”, realizado pelos alunos das Escolas Municipais “Joaquim Marques de Souza” e “Júlio Fernandes Colino”, é um deles.

Projeto fez parte das Atividades Pedagógicas Complementares à Aprendizagem (APCAs) 13 e 14 cujas arrecadações se transformaram também em uma gincana virtual. “A criança que conseguir arrecadar mais gelatinas com a família, amigos e vizinhos será premiada”, explicou a especialista em Educação, Elenir Queiroz. Segundo a assessoria, os alunos foram incentivados a fazerem vídeos, enviarem mensagens de voz, fazerem vídeos chamadas, tudo para movimentar o bairro.

Por meio do projeto “Solidariedade e Amor”, também desenvolvido pela especialista há alguns anos, os alunos aprenderão a escrever cartas e bilhetes para, posteriormente, entregarem para crianças e pacientes em tratamento no Instituto do Câncer.

O projeto nasceu em 2015 idealizado pela professora coordenadora Juliana de Oliveira e a especialista e agora diretora, Rosangela Santos. “Em todos estes anos o projeto foi um sucesso e nesse, mesmo com esse contexto de pandemia, não poderíamos deixar essa ação de lado, pois acreditamos que o bem se faz em todos os momentos e ensinamos aos nossos alunos a serem solidários unindo, em 2020, duas escolas para fortalecer ainda mais essa ação que consiste em arrecadar gelatinas, alimento essencial para muitos pacientes com Câncer”, disse Elenir.