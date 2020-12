Escola faz drive thru da 5ª Feira do Jovem Empreendedor

Divulgação Feira foi mudada por conta da pandemia

Escola do Sesi de Três Lagoas promoveu a 5ª Feira do Jovem Empreendedor em formato de drive thru. A ação teve como objetivo incentivar e promover a solidariedade para favorecer aos que necessitam de alimentos não perecíveis e brinquedos neste momento de tantas restrições devido à Covid-19.



Neste quinto ano dessa parceria do Sebrae/MS e do Projeto JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), a escala está trabalhando o empreendedorismo com os alunos e, devido à pandemia, foi obrigada a reinventar a realização do evento neste ano. Segundo a assessoria, o Projeto JEPP procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e social).



No novo contexto de aulas remotas, os alunos da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental foram estimulados a praticar o desenvolvimento do Plano de Negócios e comportamentos empreendedores, durante as aulas e a realizar as atividades especificas sobre o tema de cada um dos módulos do programa e aprenderam a seguir procedimentos específicos para a produção de produtos.



Já na Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, as professoras de cada ano estiveram à frente do trabalho que foi norteado pelo material oferecido pelo Sebrae/MS abraçando os seguintes temas: Educação infantil e 1º ano – “O mundo das Ervas Aromáticas”; 2º ano – “Temperos Naturais”; 3º ano – “Oficinas de Brinquedos Ecológicos”; 4º ano – “Locadora de Produtos”; e 5º ano – “Sabores e Cores”.



Nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o trabalho foi realizado pelas professoras da disciplina de Arte e Empreendedorismo, que adotaram como temas a “Ecopapelaria”, “Artesanato Sustentável”, “Empreendedorismo Social” e “Novas Ideias, Grandes Negócios”, sendo um para cada ano, respectivamente.



Neste ano a feira foi substituída por um drive thru em que os alunos compareceram com seus responsáveis, trazendo brinquedos e alimentos não perecíveis para serem doados aos mais necessitados. Nas aulas com as professoras, eles confeccionaram os produtos e trocaram com os vizinhos e parentes.