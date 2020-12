Equipe de robótica inicia preparação para a F1 in Schools

Divulgação/Sesi Programa F1 in Schools desafia estudantes de 9 a 19 anos das escolas do Sesi

A equipe de robótica da Escola do Sesi de Dourados que integram a escuderia BR Racing surgem uma miniatura de carro de Fórmula 1, para participar da etapa 2021 da competição F1 in Schools - um projeto internacional da Fórmula 1 que desafia estudantes das escolas do Sesi na criação de carros para uma corrida em miniatura -, prevista para ser realizada no mês de maio em São Paulo (SP).



Os alunos da escuderia BR Racing já se preparam para a temporada 2021 com o planejamento e desenvolvimento do design do carro. Conforme a assessoria, os estudantes reuniram-se de forma presencial, seguindo todas as medidas de biossegurança, para a usinagem do primeiro modelo de carro e, acompanhados pelos técnicos-professores Priscilla Keroline e Wesley Sarati, eles receberam a análise do técnico Fabio Rodrigo, do Departamento Regional do Sesi, que auxiliou com materiais e equipamentos para o desenvolvimento do projeto.



F1 in Schools

Realizado desde 2019, o programa F1 in Schools desafia estudantes de 9 a 19 anos das escolas do Sesi a criarem modelos de carro em miniatura para competir em uma pista de corrida. O campeonato, que faz parte de um projeto internacional realizado pela própria Fórmula 1, reproduz desafios profissionais envolvidos em uma corrida de carros do início ao fim, desde a criação da escuderia até o enfrentamento nas pistas.



Os estudantes se reúnem em times de três a seis pessoas, se dividem entre funções de gerenciamento, engenharia e design que darão suporte para a escuderia, que funciona como uma pequena empresa. A equipe prepara o plano de negócios e corre atrás de patrocínios para cobrir os custos da competição. Na última etapa da competição os carros são testados em uma pista reta de 20 metros. Além da velocidade a premiação e classificação para a etapa mundial se baseiam no resultado de um conjunto de ações como elaboração do plano de negócios, marketing e mídias sociais, apresentação e envolvimento em uma ação social.