Engenheiro assume Secretaria de Agricultura Familiar

Assecom Délia Razuk com o agrônomo Rodrigo Cordeiro, novo secretário municipal de Agricultura Familiar

A Secretária de Agricultura Familiar Economia Solidária (Semafes) tem um novo titular. O engenheiro agrônomo Rodrigo Alves Cordeiro assumiu esta semana a vaga aberta com o falecimento de Junior Bittencourt no último sábado. Nesta sexta-feira (10), Cordeiro teve a primeira reunião de trabalho com a prefeita Déliz Razuk.

Durante o encontro a prefeita deu as boas vindas ao novo secretário e recomendou empenha na condução dos projetos e ações que são desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura Familiar desde o início da atual administração. Rodrigo, antes de assumir o cargo de secretário, atuava como agrônomo da Semafes e conhece todos os projetos que atendem os pequenos produtores, agricultores familiares e piscicultores.

O novo secretário afirmou que está atento à valorização dos produtores através da prestação de serviços na preparação de solos, apoio à comercialização e oferecimento de assistência técnica especializada para garantir o aumento da produção. “As portas da secretaria estarão sempre abertas para os pequenos produtores”, disse.

Rodrigo também falou que será dada atenção especial às feiras que funcionam em vários bairros de Dourados e que contribuem para a comercialização da produção de hortifrúti. O secretário disse que a Feira Central também terá ações reforçadas não esquecendo a Feira de Produtos Orgânicos do Parque dos Ipês.