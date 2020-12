Energisa oferece negociação de débitos pelos canais digitais

Divulgação Whatsapp Energisa

Com entrada de 10%, a dívida pode ser parcelada em 12x no cartão de crédito ou na própria conta de energia, a Energisa está oferecendo condições especiais de negociação de débitos pelos canais digitais.

Nos últimos sete meses, o Grupo Energisa já negociou com mais de 320 mil clientes. As negociações podem ser realizadas até 30 de dezembro. Além de negociar com a Energisa sem sair de casa, os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 73 mil clientes já regularizaram as contas em atraso. “O objetivo é dar condições para que nossos clientes comecem o próximo ano sem dívidas. Além do parcelamento pelo cartão de crédito e auxílio emergencial, os clientes podem aproveitar também o 13º salário para estar em dia com a distribuidora, evitando cobranças, suspensão do serviço ou negativação do nome”, explica o gerente de Serviços Comerciais Jonas Ortiz.

No próximo dia 31 de dezembro, termina o prazo para a não suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento para famílias de baixa renda, beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). conforme a assessoria o decreto, aprovado pelo Congresso Nacional, foi instituído visando mitigar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus.

A distribuidora reforça as oportunidades de negociação para que esses clientes também negociem suas contas com a empresa. Isso evitará a suspensão do fornecimento de energia a partir de janeiro de 2021.

SERVIÇO:

Site: energisa.com.br

WhatsApp/ Gisa: (67) 99980-0698

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 722 7272