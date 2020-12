Encerrou o prazo para parcelamento de dívidas da Sanesul

Tamanho do texto

Medida tomada pela diretoria da da Companhia de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em conjunto com o departamento comercial, faz parte das ações para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, encerrada nesta quinta-feira (31).

A oportunidade para os clientes Sanesul é aproveitar o parcelamento concedido pela empresa das contas em atraso, com isenção de juros e multa. “Desde julho, clientes da Sanesul puderam pagar de forma facilitada os débitos em atraso, sem incidência de juros e multas. A SANESUL é sensível ao enfrentamento da Pandemia e entendeu a necessidade de flexibilizar o pagamento das contas atrasadas, garantindo aos consumidores a regularização dos débitos e garantia do fornecimento de água tratada”, comentou o Onofre Assis de Souza, Diretor Comercial.

Regras

A negociação fica da seguinte forma, o consumidor pode obter parcelamento/reparcelamento com 15 % de entrada e mais 24 parcelas.

Vale destacar que, para a negociação é preciso ir pessoalmente até uma agência de atendimento com os documentos pessoais e do imóvel (como contrato de locação, IPTU...).

O atendimento das agências é das 07h30 até 11h30 – e das 13h30 até 17h00.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.

Acesse os locais de atendimento e consulte débitos neste link http://agencia.sanesul.ms.gov.br/LocaisAtendimento