Empresas que não cumprem medidas contra covid-19 perderão alvará

A. Frota/Assecom Empresas de Dourados, inclusive o comércio, deve cumprir regras para evitar ter o alvará suspenso

Epicentro dos casos da covid-19 no Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados deve passar a punir com mais rigor quem não cumprir as medidas de enfrentamento ao coronavírus. A Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), em trabalho conjunto com a Guarda Municipal de Dourados, começou a suspender os alvarás de funcionamento desses estabelecimentos que não obedecem as regras que constam no decreto municipal nº 2664 de 15 de junho de 2020.

A secretária de Planejamento Adriana Benício explica que a suspensão dos alvarás será por período de sete dias e, em caso de reincidência, as empresas infratoras ficarão impedidas de funcionar por período indeterminado.

“É uma medida dura, mas que é necessária diante da situação de pandemia que vivemos e que requer isolamento social para conter o avanço da Covid-19 em nossa cidade. É preciso que todos tenham consciência e cumpram as medidas em favor da contenção da doença”, diz a secretária.

Com fiscalização em andamento desde a publicação do decreto, algumas empresas já foram notificadas e a relação desses estabelecimentos que tiveram alvarás suspensos por descumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19 será publicada no Diário Oficial ainda nesta semana.