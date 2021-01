Empresas inovadoras terão investimentos de R$ 2 milhões do Programa Centelha

Divulgação Recurso fomenta a tecnologia e inovação de empreendimentos com cunho científico

O Programa Centelha II MS teve contrato firmado entre a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), onde prevê o montante de R$ 2 milhões para investir em empresas inovadoras em 2021.

O planejamento para iniciar o Programa Centelha II MS, começa a ser desenvolvido pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) para destinar os recursos para o fomento à tecnologia e inovação de empreendimentos com cunho científico.

De acordo com o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, “O Centelha é a consolidação do projeto do Governo de Mato Grosso do Sul de desenvolver ciência e tecnologia para atender as necessidades do mercado. É investimento em ciência, tecnologia e empreendedorismo, que gera novos modelos de negócios, transformando a base da economia estadual com maior abertura para a inovação e a sustentabilidade”, declara.

Cerca de 60 empreendedores de Mato Grosso do Sul já foram beneficiados pelo Programa Centelha, em meio a dezenas de propostas inscritas desde a sua criação em 2019.

Acompanhe o andamento do projeto no link www.fundect.ms.gov.br/programas/centelha/.