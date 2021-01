Em Três Lagoas São reativados mais 10 leitos de UTI

Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (07) a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) efetivou a reativação de mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para pacientes, confirmados ou com suspeitas de COVD-19.

A disponibilização desses 10 novos leitos de UTI será na segunda-feira (11), como anunciou a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, após encontro com a direção do Hospital Auxiliadora na sala de reuniões da SMS.

De acordo com a assessoria, apesar do aumento significativo de casos positivos de Covid-19, nos últimos dias, ainda “não temos ocupação 100% de leitos de UTI. Caso isso ocorra, a efetivação deverá ser antecipada”, anunciou Elaine.

Na reunião com o secretário de Governo, foi solicitada a antecipação do problema que a Cidade está sujeita a enfrentar, no caso de falta de leitos de UTI para COVI-19. Desde o início da pandemia, o prefeito de Três Lagoas, se antecipando aos problemas que teríamos que enfrentar, viabilizou a compra de 40 respiradores, assegurando o atendimento humanizado de todos os pacientes de COVID-19.