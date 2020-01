Em Três Lagoas prefeitura alerta sobre academias ao ar livre

Tamanho do texto

Prefeitura de Três Lagoas pede a colaboração dos pais e responsáveis por crianças, bem como dos jovens e adolescentes, que evitem usar esses equipamentos como brinquedo, pois além da possibilidade de machucarem com o uso indevido, podem danifica-los e ainda impede o uso de quem realmente quer praticar exercícios.

Conforme a assessoria muitas crianças e até mesmo adolescentes têm usado os equipamentos como brinquedo e impedido o uso por pessoas que queiram se exercitar. Desse modo, para as crianças, há parquinhos infantis dedicados, como é o caso do recém-inaugurado Parquinho Infantil da Lagoa Maior, além de outros já instalados nos bairros e alguns que ainda serão disponibilizados pela Prefeitura dentro do Projeto que visa criação e revitalização de diversas praças.

Já para os adolescentes, há pontos de interesse na própria Lagoa Maior, como o caso da pista de skate ou mesmo locais com bancos que permite reuniões para bate papo, sem contar o Poliesportivo. O Balneário Municipal também é uma ótima alternativa.

Os pais devem ficar cientes, também, que um dos principais públicos dessas academias são idosos, que gostam de destinar certo tempo do dia para exercício e, se há pessoas usando esses equipamentos de forma inadequada, impede que os mesmos façam suas atividades.

As crianças e adolescentes podem sim, usar as academias, mas para praticar exercícios físicos e saibam revezar o uso dos equipamentos para que todos consigam se beneficiar desses espaços.