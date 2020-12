Em MS Caixa participa de feira de imóveis online

Divulgação/Assessoria Feira de imóveis online

Desde segunda-feira (07), a CAIXA participa da Feira de Imóveis Online de Mato Grosso do Sul. O evento vai até o dia 13/12, no site https://www.feiradeimoveisms.com.br/, no qual o público poderá escolher entre cerca de 3.500 imóveis disponíveis para financiamento, com oportunidades para a aquisição de imóveis novos, usados ou na planta.

Durante a feira, os interessados na compra de um imóvel poderão contar com o atendimento dos Correspondentes CAIXA Aqui e utilizar o Simulador Habitacional no site da CAIXA ou no app Habitação Caixa, para comparar as taxas de juros e condições para o financiamento.

Segundo a assessoria, a CAIXA participa do evento oferecendo alternativas de taxas atrativas, de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA +2,95% a.a. e IPCA +4,95 a.a. E, caso o cliente opte pela Taxa Fixa, vai de 8,00% a.a. a 9,75% a.a.

Os interessados poderão visualizar as opções disponíveis diretamente no aplicativo Habitação CAIXA, e, em caso de dúvidas, pode contar com a orientação do seu gerente de relacionamento ou dos Correspondentes Caixa Aqui, para identificação da opção que mais se enquadra no seu perfil.

Durante a feira, correntistas e não correntistas poderão enviar propostas e acompanhar o andamento do processo pelo app Habitação CAIXA, que está disponível nas lojas GooglePlay ou AppStore.