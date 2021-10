Em MS 60% da população ja esta imunizada contra a Covid-19

Divulgação/PMCG

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 60% da população geral imunizada o percentual corresponde a população geral que já tomaram a segunda dose ou dose única no Estado. Os dados estão disponíveis no Vacinômetro MS, da Secretaria de Estado de Saúde.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul será o primeiro Estado do país a sair desta pandemia. “Mais é necessário vacinar aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, os municípios precisam fazer a busca ativa e continuar a vacinação na população até completar a imunização”.

Em junho, a Secretaria de Estado de Saúde já havia criado incentivo financeiro no valor de R$ 5.899.727,40 aos municípios para que ampliassem os horários de vacinação nos municípios, mediante o cumprimento das metas estabelecidas.

Com 60% da população geral imunizada, o Estado encaminha para alcançar a imunidade coletiva e ser o primeiro a sair desta pandemia no país. Para isso, Mato Grosso do Sul tem avançado na imunização, com 76,92% da população geral vacinada com pelo menos uma dose e 60,07% com o esquema vacinal totalmente completo.