Em meio à pandemia, volta a crescer também número de casos de dengue no município

Arquivo/Prefeitura de Três Lagoas Apesar do aumento nas notificações, as ações de combate devem garantir o menor número de casos confirmados neste mês

Não é só o novo coronavírus que assusta a população de Três Lagoas. Um novo crescimento do número de notificações de casos de dengue no município da região Leste vem preocupando a Secretaria Municipal de Saúde nas últimas semanas. Desde segunda-feira (22), um total de 22 casos foram notificados, um aumento de 83% em relação à semana anterior.

Conforme dados da Secretaria de Saúde de Três Lagoas, entre a 20ª e 23ª semana epidemiológica houve uma queda considerável no número de notificações, que passou de 26 para nove, no entanto, a 24ª semana voltou a apresentar aumento, tendo 12 casos notificados e nesta, o número quase que dobrou, atingindo 22 casos.

Somado todos os meses do ano, a Prefeitura já notificou 3.750 casos de foco de dengue, sendo 2.637 positivos e outros 1.068 negativos. Estão sob análise laboratorial outros 45 casos.

Apesar do crescimento no número de notificações, o mês de junho deve se encerrar com o menor número de casos positivos de dengue no ano. Até o momento, apenas 42 casos foram conformados, mais de cem a menos que no mês anterior, que teve 144 casos. Fevereiro foi o mês com mais casos no município, com 1.491.