Em Dourados, hospital abre licitação para construção do passeio público em seu entorno

O HU-UFGD é um hospital de referência da região da grande Dourados, que atende cerca de 34 municípios que abrange uma população de aproximadamente 830 mil pessoas. Além da vocação assistencial, destaca-se essencialmente pela função de hospital de ensino ligado à Universidade Federal da Grande Dourados.

O passeio público é obrigatório e regulado pelo Art. 89 a Art. 96 da Lei Complementar nº 205, de 19 de outubro de 2018 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Sistema Viário do município de Dourados.

De acordo com a assessoria, diante desta magnitude possuí um terreno de 150.000 m² dos quais 90.000 m² foram doados pelo governo do estado à instituição no ano de 2017. Esta área corresponde ao cinturão verde do entorno do hospital, e trata-se de área em que nunca foi construída nenhuma edificação, e consequentemente não há passeio público.

Em cumprimento a todas normativas a instituição realizará na próxima terça-feira (22) um processo licitatório para contratar empresa especializada em engenharia e construção civil apta a executar as obras do passeio público e melhorias do entorno do terreno do HU-UFGD, que compreendem: Instalação de sistema de drenagem sob passeio público; Execução de passeio público com piso tátil; Execução de gradil e muro no entorno de todo o terreno; Retrofit do sistema de iluminação. A obra está orçada em R$ 1.825.756,51 e visa atender a uma necessidade regulatória para com as atuais leis municipais, além de proporcionar ambiente mais seguro e visualmente agradável para os pacientes, acompanhantes, visitantes, colaborares, docentes, discentes, residentes e demais usuários.

O certame se dará no próximo dia 22 de dezembro às 10h (horário de Brasília), de forma eletrônica, por meio de sessão pública realizada pela internet no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 150248) e, aos interessados, trata-se do edital do RDC ELETRÔNICO Nº 01/2020.