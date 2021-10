Em Dourados Ecopontos não vão funcionar no feriado

Divulgação/ Assecom

Nos dias 11 e 12 de outubro, os Ecopontos estarão com o funcionamento suspenso conforme informou a empresa Financial Construtora Industrial Ltda. Os serviços dos Ecopontos voltam as atividades normais no dia 13 de outubro.

De acordo com o comunicado da empresa, que é responsável pela coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do município, a coleta de resíduos funcionará normalmente no feriado.