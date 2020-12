Em Dourados, alunos propõe soluções tecnológicas para minimizar Covid-19

Divulgação Foram diversas propostas apresentadas

Alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Dourados propuseram soluções que minimizem os impactos na sociedade causados pela Covid-19. Os alunos realizaram apresentações do projeto finalizado e dos layouts produzidos. Entre as diversas soluções apontadas destacam-se games, sites, aplicativos, máscara com sistema de tampa, controle de aglomeração automatizado, purificador de ar. Toda a atividade foi realizada de maneira online durante as aulas de Oficinas Tecnológicas.

Essas soluções têm como foco a prevenção, o diagnóstico ou o combate à pandemia e receberam o nome de “Projeto Tecnológico: Covid-19”, baseado no Torneio Nacional de Robótica do Sesi Nacional.

Os estudantes de cada turma formaram equipes compostas por até seis estudantes em que um desses foi designado a ser o representante da equipe, denominado “capitão ou capitã”. Segundo a assessoria, foram várias etapas, entre elas, a inscrição de equipe, inscrição de projeto, cronograma de atividades, pré-projeto, projeto final, entrega de layout da solução tecnológica proposta.

Divulgação Entre várias soluções há games

Para a aluna Maria Eduarda Silva Lopes, a pesquisa para fazer o projeto foi muito enriquecedora. “Achamos incrível saber a quão inexplorada e cheia de potencial é a área de educação a partir de games. Penso que a nossa ideia é importante, visto que ao andar pela rua você consegue ver inúmeras crianças que não se protegem o suficiente”, declarou.

Já Ian Arevalo Beia agradece pela oportunidade de participar de um projeto de tamanha responsabilidade, enquanto a aluna Laiza Rayne Rodrigues Zago acrescenta que foi possível compreender o quão importante é cuidar da saúde mental e física em situações como essa. A aluna Fernanda Lacerda Matos Mascarenhas completa que o trabalho elevou o conhecimento sobre as inovações tecnológicas que estão a todo momento mudando. “O trabalhou ajudou a conhecermos melhor outras estruturas e também fez com que a gente conseguisse desenvolver soluções aos problemas”, afirmou.