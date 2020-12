Eleições dos Profissionais Bibliotecários vai parar no MPE-MS

Divulgação/MPMS MPMS

Em nota publica divulgada nesta segunda-feira (7) a Chapa Infoação anunciou que foi retirada do processo eleitoral para o conselho diretor da Associação Profissional de Bibliotecários de Mato Grosso Do Sul (APBMS). As eleições estão acontecendo até às 17h.



Conforme um dos integrantes Vagner Santos, 39 anos, a equipe de reportagem do Capital News, o motivo foi a não homologação da chapa, pela atual gestão da associação, que alegou uma suposta infração. No comunicado é informado que a “Comissão Eleitoral atendeu ao questionamento e denúncia realizados em 04 e 05 de dezembro de 2020 pela chapa “Bibliotecas Integradas de Mato Grosso do Sul”em virtude da infração cometida pela chapa InfoAção ao Artigo 8, item b)do Estatuto Social que dispõe “b) Não antecipar publicamente, às decisões da APBMS, quando das suas manifestações como órgão de classe”, criando contas e publicações da chapa InfoAção em mídias sociais (Instagram no dia 23/10e Facebook no dia 20/10)antes da publicação do Edital realizada em 07/11”



Após esse fato a chapa encaminhou dois ofícios a ABPMS, sendo que em um deles encaminhado no domingo (06), pede "a imediata suspensão do processo eleitoral para sanar eventuais irregularidade do EDITAL-001/2020/APBMS". E o outro pedido é de esclarecimentos sobre a falta de respostas formais e públicas da Comissão Eleitoral contra os recursos de impugnação nas eleições.



A chapa registrou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) uma pedido de manifestação onde sobre denúncia de fraude em eleição, onde eles relatam que encaminharam vários recursos para a atual gestão da associação para pedir providências e a garantia de lisura e transparência do processo eleitoral, mas a referida gestão, não aceitou. "As eleições acontecem nesta segunda-feira dia 07/12/2020 a partir das 8h e sem a presença da nossa chapa. Dessa forma fica negado nosso direito de ser votado conforme o artigo 6o do Estatuto da Associação (Lei Estadual 396 de 18-10-83 Lei Municipal 2142 de 08-09-83) que diz respeito aos direitos ou prerrogativas dos associados titulares de ser votado para quaisquer cargo, salvo as exceções previstas neste estatuto. Solicitamos providências urgentes para garantir o direito da Associação e dos Candidatos concorrerem o pleito para representar a Classe de Bibliotecários do MS", relata a denúncia que a equipe de reportagem teve acesso exclusivo.



Nos recursos encaminhados os membros citam que uma das concorrentes não se afastou do cargo para concorrer. Como diz um dos recurso a candidata tem “acesso à informações que de certa maneira privilegiaria a referida chapa. Não veio a público nenhuma manifestação da referida candidata pedindo seu afastamento da gestão atual, desta maneira à referida chapa acaba se beneficiando por possuir total acesso à essas informações”.



A equipe de reportagem entrou em contato com a Associação Profissional de Bibliotecários de Mato Grosso Do Sul (APBMS) para um posicionamento sobre o fato ocorrido e sobre os recursos da Chapa Infoação, mas até o fechamento da matéria não teve resposta.



Confira a nota da chapa Infoação na íntegra:



NOTA PÚBLICA:

A Chapa Infoação vem a público informar aos associados da Associação Profissional de Bibliotecários de Mato Grosso Do Sul (APBMS), à classe bibliotecária e à comunidade em geral, que nossa chapa foi retirada do Processo Eleitoral para concorrer ao Conselho Diretor da APBMS.



A Comissão Eleitoral escolhida pela atual gestão da APBMS não Homologou nossa Chapa InfoAção por razões que, para nós, não estão amparadas no Estatuto da entidade e nem no respectivo Edital que rege as eleições. Informamos aos nossos eleitores que estamos tomando as devidas providências para que sejam apuradas as causas e responsabilidades, pois cremos que tal ato fere gravemente o processo democrático. Estamos

Pedimos o seu apoio neste momento em que vemos nosso direito cerceado, e conclamamos a nos ajudar nesta luta.



Durante o dia manteremos vocês informados.

Chapa InfoAção