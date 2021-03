Dourados segue Decreto Estadual e impõe restrições até 4 de abril

Franz Mendes Aumento nas restrições de circulação de pessoas imposto pelo Estado será seguido em Dourados

A cidade de Dourados passa a adotar medidas restritivas de circulação para tentar conter a disseminação da covid-19, seguindo o decreto publicado pelo Governo do Estadual e recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura Municipal já havia determinado toque de recolher entre 20h e 5h do dia seguinte. Agora, esses horários valerão apenas de segunda a sexta-feira e foi estendido aos sábados e domingos entre 16h e 5h. As novas determinações valem entre essa sexta-feira (26) e o dia 4 de abril.

Nas novas regras impostas no decreto estadual, serviços não essenciais não funcionam neste período com atendimento direto ao público. As exceções são serviços públicos indispensáveis à vida e à segurança; casos de emergência e urgência; serviços de saúde, transporte, fornecimento de alimentos e medicamentos por delivery, farmácias e drogarias, funerárias, postos de combustíveis, indústrias, restaurantes em postos de combustíveis localizados em rodovias e hotéis, e transportes intermunicipais.

Respeitando lei municipal, a Prefeitura de Dourados estipulou uma série de medidas para o funcionamento de templos religiosos, academias de ginástica, estúdios de atividades físicas, supermercados, hipermercados, atacadistas e mercados. O decreto municipal também discorre sobre a proibição de aglomeração em imóveis, rodas de tereré e narguilé, espaços públicos e privados.

Para disciplinar o funcionamento das academias de ginástica e estúdios de atividades físicas, o prefeito Alan Guedes expediu decreto nesta quinta-feira (25), segundo o qual esses estabelecimentos poderão atender todos os dias da semana, desde que com no máximo 15% da capacidade de lotação, respeitadas demais normas de biossegurança. Além disso, devem respeitar o toque de recolher. Essa mesma norma indica que supermercados, hipermercados e mercados podem funcionar de segunda a domingo das 5h às 20h.