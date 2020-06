Dourados recebe novos leitos clínicos e de UTI

Ricardo Minella/Portal MS Secretário da SES Gerealdo Rezende

Vinte leitos clínicos serão instalados no Hospital Porta da Esperança, 30 no Hospital da Vida e 30 no HU/UFGD; das UTI’s, 15 ficarão no HU/UFGD, cinco no Hospital Municipal de Naviraí e 10 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. As novas instalações serão nos próximos dias.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, durante agenda no município de Dourados. Segundo ele, as novas estruturas estão sendo doadas pela empresa JBS com o objetivo de auxiliar a saúde pública, principalmente nas cidades em que a empresa tem plantas industriais. “Com isso, teremos leitos clínicos e de UTI em todas as microrregiões de nosso Estado, tornando realidade a meta que o governador Reinaldo Azambuja nos colocou, que é de não faltar atendimento para nenhum sul-mato-grossense que, eventualmente, venha a ser contaminado pela Covid-19”, salientou o secretário.

Dos leitos clínicos 20 serão instalados no Hospital Porta da Esperança, da Missão Evangélica Caiuás; 30 no Hospital da Vida (em substituição a antigos leitos, já deteriorados); e 30 no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e 10 em Naviraí. As UTI’ serão assim distribuídas: 15 no Hospital Universitário da UFGD, cinco no Hospital Municipal de Naviraí e 10 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (Campo Grande).