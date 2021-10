Dourados passa marca de 300 mil doses de vacinas aplicadas

Divulgação/PMD Vacinação seguiu em Dourados no fim de semana em primeira, segunda e terceira doses

O município de Dourados passou a marca de 300 mil doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, segundo dados do “Vacinômetro MS” da última semana. O balanço corresponde a 168.684 “Doses 1”, 13.518 “Doses Únicas”, 109.912 “Doses 2” e ainda 7.886 “Doses 3”. Neste levantamento não estão computadas as doses aplicadas no último sábado (2).

De acordo com os dados, 99,15% das pessoas do grupo com 18 anos ou mais já foram vacinadas com “Dose 1”. Deste grupo, além das “D1” (153.194) aplicadas, foram administradas outras 13.518 “Doses Únicas” e mais 109.536 “Doses 2”, totalizando 276.248 doses.

O coordenador da Imunização, Edvan Marcelo Marques, ressalta que os números são reflexo do empenho das equipes da Saúde em fazer com que a vacina chegue o mais rápido o possível até a população. “Nossa equipe trabalha de forma árdua, inclusive nos fins de semana, para garantir que a vacinação ocorra de forma acelerada, organizada e contemple o maior número de douradenses. A vacinação é o caminho para garantir a retomada segura das atividades”, pontuou Edvan.

Ainda segundo o Vacinômetro, o município tem 15.866 doses aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos, sendo 15.490 “Doses 1”, o que corresponde a 71,08% dessa população estimada. Outros 376 adolescentes já tomaram a Dose 2.

Com relação ao grupo de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, deficiência e pessoas institucionalizadas, 7.670 “Doses 3” foram aplicadas.