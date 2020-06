Dourados intensifica orientação e fiscalização contra dengue

Assecom Equipes atuam em todo o município para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti

As atenções estão na pandemia do coronavírus, mas outras doenças seguem levando perigo aos moradores de Dourados e a prevenção e cuidados não podem ser esquecidos. Ações estão sendo desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e a chikungunya.

Dados do CCZ mostram que mesmo diante do incessante trabalho dos agentes, 1.075 pessoas testaram positivas para dengue em Dourados, de janeiro a maio deste ano, exigindo um ‘esforço comunitário’. O alerta que os agentes fazem para a população é que contribua com a eliminação do vetor, com foco em saúde pública.

As orientações, bloqueios químicos e fiscalizações são constantes, inclusive com plantões dos agentes aos finais de semana. “O mês de junho iniciou com dias chuvosos e é preciso que a população esteja ainda mais alerta quanto à eliminação dos recipientes com acúmulo de água nos quintais da residência”, explica a coordenadora do CCZ, Rosana Alexandre da Silva.

Nesta semana houve auto de infração emitido ao proprietário de um terreno situado no Vival dos Ipês, por conta do acúmulo de lixo e mato no local. Em casos como este, se o proprietário não realiza a limpeza do local é cabível multa no valor de R$ 1.300, conforme Lei 3.965, de 22 de fevereiro de 2016. “Com as chuvas dispersas, os douradenses precisam estar atentos, tirar o lixo do quintal, observar os potes de plantas, vasilhas dos animais, enfim, se juntar a nós nesta luta contra o mosquito”, ressalta a coordenadora.