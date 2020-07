Dourados fecha bares, conveniências e academias por dez dias

Rogério Vidmantas/Capital News Comércio segue com regras que limitam horário de funcionamento

A flexibilização das medidas de afastamento social levou Dourados a ser o epicentro de casos da covid-19 no Mato Grosso do Sul. Agora, a Prefeitura Municipal tenta, através de recuo, conter a disseminação do coronavírus. Nesta quarta-feira (8), decreto publicado no Diário Oficial definiu novas medidas e algumas atividades ficarão suspensas por, no mínimo, dez dias, a partir do dia 10.

De acordo com as estratégias definidas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Covid-19 e o Núcleo Técnico de Apoio e Combate ao Coronavírus, ficam suspensas pelo período citado as atividades em academias de ginásticas, estúdios e afins, além de bares, conveniências e tabacarias. Na última semana já haviam sido suspensas atividades e cultos em igrejas. A suspensão poderá ser prorrogada mediante análise técnica.

As medidas levam em consideração a necessidade de garantir o afastamento social, evitar as aglomerações de pessoas, diminuir a taxa de infecção do novo Coronavírus e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, bem como a necessidade de aumento do índice de isolamento social que é o método mais eficaz na prevenção à pandemia, conforme orientam a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Município de Dourados executará a fiscalização através da Guarda Municipal, dos fiscais de postura, de Vigilância Sanitária para o cumprimento das medidas previstas, e aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis.

Casos

Dourados perdeu o posto de cidade com maior número de casos confirmados da covid-19, retomado por Campo Grande, mas segue com mais mortes, com 38 pessoas vitimadas pela doença. Segundo o boletim desta quarta divulgado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus, foram registrados 40 novos casos, totalizando agora 3.135, sendo que 1.788 pessoas já passaram pelo período de isolamento, não apresentam mais sintomas e tiveram alta médica.

Dos casos ativos, 1.288 estão em isolamento domiciliar. Estão internadas 38 pessoas, sendo 12 em enfermarias e 26 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).