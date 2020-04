Dourados agora tem quatro casos confirmados de Covid-19

Divulgação/PMD Paciente que teve contágio por coronavírus está internado na UPA 24 Horas e passa bem

Um homem de 34 anos é o mais recente caso positivo de contágio pelo novo coronavírus na cidade de Dourados. A confirmação aconteceu nesta quinta-feira (2) e consta no Boletim Diário divulgado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus. Agora, são quatro pacientes testados positivos para a Covid-19 de residentes em Dourados.

O paciente está internado no UPA 24 Horas e passa bem, segundo o farmacêutico Emerson Eduardo Correia, do Núcleo em Vigilância em Saúde. Ele foi notificado no dia 31 de março e tem quadro estável, sem a necessidade de respirador mecânico. O contágio pode ter acontecido após contato com viajantes de São Paulo e do Paraná. “Ele não tem doença associada, está bem, com respiração espontânea, isolado. Está tudo sob controle”, resumiu Emerson.

Outros casos

Os outros três casos confirmados em Dourados seguem recebendo acompanhamento médico. O casal formado por um homem de 60 anos e uma mulher de 53 anos que apresentou sintomas da Covid-19 após viagem ao Nordeste e São Paulo segue internado. Outro caso é um jovem de 21 anos que segue isolado em casa e sem sintomas mais graves.

Em relação ao total de casos de residentes em Dourados, seguem as 46 notificações do dia anterior, agora com 35 descartados e quatro excluídos. Além dos quatro confirmados, três seguem esperando o resultado. Entre os casos de residentes em cidades da região, são 15 notificações, com 12 deles descartados, um excluído e apenas um considerado suspeito. Desses, o único confirmado é também o único óbito no Estado.