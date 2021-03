Divulgado resultado preliminar do processo de seletivo da Rede Municipal de Ensino

Divulgação/PMC Secretaria Municipal de Educação de Coxim

Prefeitura Municipal de Coxim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou na última quarta-feira (24), o resultado preliminar dos candidatos inscritos no Processo de Seleção Simplificado, para contratação temporária de Professor de Arte e Nutricionista, os profissionais irão atuar na Rede Municipal de Ensino ainda este ano (2021).

Conforme o edital, os candidatos têm o prazo de um dia útil a partir da data de publicação para recorrer junto a Comissão de Análise e Seleção. De acordo com a assessoria, é necessário protocolar requerimento na sede da Semed em Coxim (MS) direcionado a Comissão de Análise. No documento deve constar as justificativas e fundamentos do candidato.

Confira os editais:

Resultado Preliminar - Nutricionista

Resultado Preliminar - Professor (a) de Arte