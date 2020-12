Dezembro Vermelho é tema no Hospital Regional de Ponta Porã

Divulgação Hospital Regional de Ponta Porã

Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), promoveu na última quarta-feira (09) palestra em prol da Campanha Dezembro Vermelho que marca o mês de luta e conscientização contra HIV/Aids e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Ação tem a proposta de conscientizar sobre importância da prevenção e combate às ISTs/Aids; hospital é gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES)

“Os indicadores do Ministério da Saúde demonstraram que nos últimos 10 anos houve queda no número de casos de detecção e de mortes pela doença no Brasil. Antes esperávamos as pessoas ficarem doentes para depois iniciar o tratamento, atualmente quanto antes iniciarmos o tratamento é melhor”, explicou o médico infectologista, Pablo Marinho Custódio. Conforme a assessoria, o núcleo de vigilância epidemiológica da unidade realizou durante o dia D da campanha 112 testes de HIV, Sífilis, hepatites B e C nos colaboradores. De acordo com dados do Ministério da Saúde estima-se que cerca de 10 mil casos de Aids foram evitados no país, no período de 2015 a 2019.

Campanha tem objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção e o tratamento precoce contra o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), a Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O Ministério da Saúde registrou cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil: 89% delas foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitem o HIV por via sexual, por terem atingido carga viral indetectável. Até outubro deste ano, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento com antirretroviral, enquanto, em 2018, eram 593.594 pessoas em tratamento.