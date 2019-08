Devido a proliferação do sarampo crianças de 6 a 12 meses devem ser vacinadas

Marcelo Camargo/Agência Brasil É importante que os pais sigam o calendário nacional de vacinação, editado pelo Ministério da Saúde, uma vez que a vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola

O número de notificações de casos de sarampo no Brasil aumentou, devido a isso, Mato Grosso do Sul recebeu 23,7 mil doses extras para imunizar a população, o Ministério da Saúde recomenda que crianças de seis meses a 11meses e 29 dias sejam vacinadas contra a doença.

Garantido o repasse dessas vacinas para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio dos núcleos regionais de saúde. A distribuição será finalizada na próxima quinzena, afirma a gerente de imunização da SES, Kátia Mougenot.

Todas as crianças com a faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde devem receber a chamada dose zero contra o sarampo, principalmente as que vão viajar para estados com casos confirmados da doença. Segundo assessoria, atualmente, 13 estados estão com surto ativo do sarampo.

São eles, segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em São Paulo, um homem morreu vítima da doença.

Segundo dados desta quinta-feira (29) do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) revelam que 31 casos suspeitos de sarampo foram registrados este ano no Estado. 23 deles já foram descartados, revela a gerente de doenças imunopreveníveis da SES, Jaqueline Fonseca.

A vacina é a única forma de evitar o contágio da doença. Profissionais da saúde afirmam que os sintomas do sarampo aparecem em trio: 1- febre alta, acima dos 38,5°C; 2- exantema (pintinhas vermelhas) pelo corpo, iniciando sempre pela cabeça; e 3- tosse, coriza ou conjuntivite.

Além das crianças, grupo mais suscetível à doença, “toda pessoa que apresentar febre e pintinhas espalhadas pelo corpo, com início na cabeça e no pescoço, acompanhadas de tosse, ou coriza ou conjuntivite deve procurar atendimento médico para ver se é sarampo”, informa Jakeline.