Detran suspende emplacamento no Estado para testes da Placa Mercosul

Edemir Rodrigues/Governo MS

O emplacamento será suspenso entre os dias 7 de janeiro a 3 de fevereiro em todo o Mato Grosso do Sul. Nesse período o Detran estará fazendo estes para a implantação do novo modelo da Placa de Identificação Veicular (PIV), denominado como Placa Mercosul.



O diretor presidente do Detran (MS), Luiz Rocha Lima, afirmou que quem estiver com carro zero quilômetro poderá apresentar nota fiscal de compra caso seja parado em uma blitz, desde que esteja rodando dentro do Estado.



A nova placa terá uso obrigatório apenas em casos de primeiro emplacamento de veículos novos, transferência o veículo para outro município ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos ou furto, troca de categoria e coleção.



É possível fazer o emplacamento de veículos em seis empresas credenciadas no Estado, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, por meio do site do Detran é possível encontrar a lista.