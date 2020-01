Detentos serão obrigados a fazer limpeza nas ruas da Capital

Divulgação/ PMCG Marquinhos Trad em reunião com o Tribunal de Justiça

Detentos do presídio semiaberto irão prestar serviços para a Prefeitura, em Campo Grande. Contribuindo para a sociedade, fazendo a manutenção e limpeza de praças, parques, calçadas e cemitérios da Capital.



Os participantes da ação poderão ter a pena reduzida, além de participar de programas, projetos e serviços para a formação deles, possibilitando a reentrada no de trabalho.



A decisão foi tomada em acordo da Prefeitura de Campo Grande com o Tribunal de Justiça. Para o prefeito Marquinhos Trad além de contribuir para a sociedade, a ação é uma oportunidade dos detentos saírem do mundo do crime, obtendo uma segunda chance de recomeçar.



Devem participar 50 detentos para compor 10 equipes de trabalho, visando atender todas as regiões da cidade.