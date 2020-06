Délia pede apoio da população para aumentar distanciamento social em Dourados

A. Frota/Assecom Prefeita Délia Razuk se preocupa com falta de engajamento no distanciamento social

Mais um dia de quase uma centena de casos positivos da covid-19 em Dourados, cidade que lidera em números absolutos no Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (16) foram confirmados 95 novos pacientes, somando agora 1292 pessoas. Até essa segunda, 345 não apresentavam mais sintomas e tiveram alta médica.

O aumento de casos é reflexo direto da baixa adesão ao isolamento social e a situação preocupa a prefeita Délia Razuk (PTB). Ela voltou a pedir maior comprometimento da população para que contribua para o aumento do índice de isolamento social, visando conter o avanço da contaminação de coronavírus em Dourados. Mesmo com todos os esforços da administração municipal, através de ações na área de saúde e da realização de barreiras sanitárias, as taxas de isolamento social estão baixas no município.

Nesse sentido, Délia Razuk afirma que caso continue baixo o índice de isolamento social a Prefeitura, sob a orientação do Comitê de Gerenciamento de Crise do Covid-19, vai intensificar as medidas de controle com a intenção de reduzir o nível de contágio. “Estamos trabalhando diuturnamente para garantir a segurança da população por causa da pandemia, porém é necessária a participação da população no uso de máscaras, evitando a circulação e a aglomeração, principalmente nos bairros”, comentou.

A prefeita também aproveitou para pedir às famílias que têm idosos em casa que os oriente para que saiam apenas em casos de extrema necessidade uma vez que está sendo observado um grande número de pessoas nesta faixa etária circulando, principalmente nos ônibus do transporte coletivo.