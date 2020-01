Delegacia de Fátima do Sul está sem atendimento nesta sexta

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Fátima do Sul

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia do Interior – DPI, informa que nesta sexta-feira (17), a 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul e Delegacia Regional não realizaram expediente. Somente será realizado atendimento pelos plantonistas da 1ª DP.

Em nota foi informado que o motivo é “ devido à dedetização nos prédios. A ação se deve ao grande volume de insetos dentro da estrutura das delegacias e cadeia pública. Recentemente dois servidores contraíram dengue”, diz o informe.