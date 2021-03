CRAS institui regime de trabalho telepresencial

Divulgação/PMTL Centro de Referência de Assistência Social em Três Lagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social anunciou que a partir desta quinta-feira (25), os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Três Lagoas serão realizados em regime telepresencial.

Secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho explica que a medida busca garantir a segurança dos Servidores Públicos e da população que precisa de atendimento nesses locais. "Precisamos impedir a proliferação do novo Coronavírus entre os nossos servidores. Para isso estamos adotando o teleatendimento entre as equipes em cada unidade CRAS, uma vez que, alguns atendimentos podem ser feitos por este meio. Contamos com a colaboração e compreensão da população", informou via assessoria.

Em relação aos atendimentos, Vera Helena ressalta que pessoas que não possuem cadastro no Cras e necessitem dos serviços e auxílios dos Centros, podem entrar em contato pelo telefone da Unidade de referência do seu bairro e realizar um pré cadastro. Após isso, a família irá receber a visita de um assistente social na residência para verificar as reais condições e concluir o cadastro.