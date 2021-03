Cram e Shopping Três Lagoas lançam campanha “Bolsa Solidária”

Divulgação Campanha Bolsa solidária

Com objetivo de valorizar mulheres vítimas de violência e incentivar o respeito, o Shopping Três Lagoas em parceria com o Centro de Referência de Atenção à Mulher Vítima de Violência (Cram) “Halley Coimbra Junqueira” lançam a Campanha “Bolsa Solidária”.

A campanha tem o intuito de sensibilizar a população pela causa e incentivar a doação de bolsas femininas e itens de beleza e higiene pessoal para as mulheres atendidas pelos serviços do Cram. Conforme a assessoria, a ação é uma maneira de dar visibilidade e apoio às vítimas de violência, a iniciativa busca também contribuir no enfrentamento à violência de gênero.

Coordenadora do Cram de Três Lagos, Aline da Rocha Schultz destaca que a parceria irá ampliar a divulgação dos atendimentos do Cram e promover a sororidade entre as mulheres. “Em uma reunião com o Coordenador de Marketing do Shopping, Junior Mohr, conversamos sobre futuras parcerias e campanhas para divulgar o serviço do CRAM e ele nos convidou a implementar a Campanha Bolsa Solidária no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher”, ressaltou via assessoria.

Para participar, basta doar uma bolsa com itens de higiene e beleza, como sabonetes, cremes dentais, fio dental, pasta de dente e absorventes. De acordo com a coordenadora do Cram, os voluntários podem incluir outros itens como batom, maquiagem, lápis de olho, desodorante entre outros, desde que estes sejam novos. Conforme a assessoria as bolsas podem ser novas ou usadas, mas que estejam em bom estado de conservação, também serão aceitas bolsas sem artigos dentro que irão virar novos “kits”.

Serviço:

Entre os pontos de arrecadação estão a sede do Cram de Três Lagoas, Loja do Bem e Administração do Shopping Três Lagoas, as doações podem ser feitas das 10h às 20h durante a semana ou das 10h às 16h aos sábados e domingos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 99878-7349 ou no site: www.shoppingtreslagoas.com.br.

O CRAM está localizado na Rua Joaquim Martins, número 603, Bairro Santos Dumont e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é: 3929-9986. A equipe também atende pelo plantão (24h), no telefone: (67) 99274-4942.