Covid-19: Prefeitura de Três Lagoas tem interesse em vacina do Instituto Butantã

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Três Lagoas

A cidade de Três Lagoas já manifestou, junto ao Instituto Butantã, o interesse na aquisição da vacina, por meio do Prefeito Angelo Guerreiro e da secretária de Saúde Angelina Zuque. “Somente assim vamos, de fato, conseguir conter o avanço do Coronavírus. Mesmo com todas as ações da Administração Pública, Comitê de Enfrentamento e todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente nas ações para evitar que a doença se espalhe ainda mais, ainda estamos em risco e a vacina é uma garantia de dias melhores”, enfatizou o prefeito.

Município aguarda os trâmites de regularização da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como esclarecimentos do Ministério da Saúde sobre como será a disponibilização aos municípios brasileiros. “Aparentemente, nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde (Governo Federal) terá prioridade na fila, mas o Prefeito Angelo Guerreiro já nos solicitou, nesta semana, que façamos as buscas sobre a possibilidade da aquisição da vacina e, assim, imunizar a população três-lagoense contra a doença que já vitimou milhões de pessoas e levou mais de 180 mil brasileiros à óbito e 52 somente em Três Lagoas”, comentou a secretária.