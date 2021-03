Covid-19: Mato Grosso do Sul recebe cinco leitos de unidade de terapia intensiva

Divulgação UTI

Mato Grosso do Sul recebe do Ministério da Saúde mais cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta e para atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19, em caráter excepcional e temporário. Os leitos contemplam o município de Três Lagoas, conforme Portaria nº 501/2021. O valor do repasse mensal será de R$ 240 mil, retroativo à competência de março de 2021.



Autorização de leitos de UTI Covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Para dar continuidade a esse apoio, o Ministério da Saúde autorizou, nesta sexta-feira (19), mais cinco leitos de UTI A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. De acordo com o ministério, apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas.