Covid-19: Leitos de de UTI voltam a atingir 35% de ocupação em MS

Taxa de ocupação de leitos nas Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Mato Grosso do Sul voltou a atingir 35%, neste sábado (2), segundo o Painel Mais Saúde. Nas quatro macrorregiões a taxa está em: Campo Grande é de 31,18%, Dourados, a taxa de ocupação é de 108%, Três Lagoas é de 11,7% e Corumbá não tem nenhuma internação por covid em UTI, estando com 00% de ocupação.

Conforme o último dado do boletim da covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (1º), o Estado soma: 373.084 casos confirmados, 362.464 recuperados, 9.564 mortes, 1.061.332 casos notificados, 687.732 foram descartados, 163 testes em análise no Lacen e 353 casos sem encerramento pelos municípios. Em relação às internações, eram 138 pacientes internados, sendo 60 estão em leitos clínicos e 78 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação de leitos nas 4 macrorregiões é de: 50% em Campo Grande, 49% em Dourados, 34% em Três Lagoas e 53% em Corumbá.

Mato Grosso do Sul avançou quanto ao serviço de alta complexidade após o início da pandemia. Em 2019, o Estado possuía 200 leitos de UT Adulto no Sistema Único de Saúde (SUS) em seis municípios do Estado. Com a chegada da pandemia, a cobertura foi ampliada para mais nove cidades e foram criados 411 novos leitos SUS exclusivos para o enfrentamento à Covid-19 até este primeiro semestre de 2021. Assim, o serviço especializado está presente em 15 municípios sul-mato-grossenses, totalizando 621 leitos de UTI entre Covid e não Covid SUS, representando 310,5% de aumento, entre 2019 a 2021.